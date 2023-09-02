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Пораненому під Бахмутом врятували ногу: чотири місяці за це боролися медики декількох лікарень

2 Вересня 2023, 13:16
Валентина Андрейко журналістка
поранений МОЗ

У Дружківці, Івано-Франківську і на Рівненщині 28-річному воїну, важкопораненому під Бахмутом, лікарі рятували понівечену ногу. Боролися чотири місяці, щоб зберегти кінцівку. І це вдалося!

Юрій Новак, позивний Монах, родом із Костополя. Тричі був поранений під Бахмутом.

Перше поранення отримав безпосередньо поблизу міста, тоді уламками посікло шию. Через місяць лікування в госпіталі Юрій знову повернувся на фронт, до побратимів. Під Опитним його було поранено вдруге.

Втретє бійця поранили, коли він працював з великокаліберною зброєю. Орки полювали на нього з побратимом два тижні.

Наші хлопці вели вогонь з покинутої багатоповерхівки, адже для точності пострілу потрібна висота. По них росіяни методично били високоточними самонавідними ракетами і зносили поверх за поверхом.

Але хлопці врятувалися, хоч Юрій і отримав складне поранення, прикривши побратима.

Першу допомогу Юрію надали в Дружківці, а потім евакуювали до однієї з лікарень Івано-Франківська. Тамтешній лікар врятував йому від ампутації ногу.

Хлопець 4,5 місяці провів у лікарняному ліжку. Пізніше освоїв колісний візок, а згодом міг пересуватися за допомогою милиць.

Далі захисника відправили до Рівненщини для подальшої реабілітації.

Свої перші кроки він зробив у воді, під керівництвом фізичних терапевтів Клеванського госпіталю.

Завдяки своєму завзяттю і незламності боєць нині вже самостійно ходить, спираючись на підлокітники.

До речі, нещодавно отримав  дзвінок від побратима, свого другого номера. Бойовий товариш подзвонив спеціально, щоб подякувати другу за врятоване життя.

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Фото: МОЗ

Джерело
МОЗ
Теги
Війна в Україні порятунок українські військові
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