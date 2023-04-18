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Поранену дружину комбата і її ще ненароджену дитину рятують у Дніпрі

18 Квітня 2023, 10:12
Валентина Андрейко журналістка
вагітність
Джерело: Depositphotos

Поранений капітан ЗСУ з русявим волоссям лежить в окремій палаті. Хто б не зайшов сюди, відзначає – справжня красуня. Так, жінка-капітан, дружина командира батальйону. З перших днів війни вони з чоловіком – на фронті.

Про цього незвичного пацієнта розказав на своїй сторінці у соціальних мережах генеральний директор Дніпропетровської обласної клиінічної лікарні імені Мечникова Сергій Риженко.

Жінка-офіцер постраждала під час ракетного обстрілу позицій. Отримала осколкове поранення кисті руки та стегна. Поранення, начебто і не загрожують життю пацієнтки, але все ускладнює те, що жінка вагітна.

Вони з чоловіком мріяли про дитину, і ніхто не знав, що вона захоче з’явитися в цей світ у страшні дні війни. Вагітність уже 20 тижнів.

Виходити поранену і допомогти народити їй здорового малюка – у цьому зараз бачать своє головне завдання медики лікарні Мечникова.

У них надзвичайно складна і відповідальна робота – день за днем рятувати життя і майбутнє України, а значить – наближати перемогу.

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Джерело: Сергій Риженко

Теги
вагітність Жінка-солдат Лікарня ім. Мечникова
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