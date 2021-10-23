Офіс генерального прокурора України почав хрестовий похід проти виробників і покупців фальшивих Сovid-сертифікатів. Про це на своїй сторінці в Facebook дуже емоційно заявила керівник головного наглядового відомства країни Ірина Венедиктова. Вона зазначила, що бере під особистий контроль справи з сертифікатними аферами.

– Є такі порушення закону, які здаються дрібними, але в підсумку призводять до непоправного. Я говорю про тих негідників, які торгують людськими життями, – пише Генеральний прокурор.

За її словами, люди, які продають, на їхню думку, всього-на-всього папірці у вигляді липових сертифікатів про вакцинацію, насправді торгують свідоцтвами про смерть.

Адже з цією “кривавою макулатурою” її невакциновані набувачі потім подорожують світом, заражаючись самі, заражаючи дітей і літніх людей.

– Попереджаю, від мене пощади не чекайте. Я довела цю позицію всім без винятку прокурорам – такі провадження ми беремо під особистий контроль і методично доводимо до вироків, – заявила Ірина Венедиктова.

Вона назвала фальшиві Сovid-сертифікати “грою в рулетку з повним барабаном”.

За інформацією Офісу генерального прокурора, в 2021 році, на підставі зібраних доказів про підробку результатів ПЛР-тестів і документів про вакцинацію, 104 особам вже повідомлено про підозру. До суду направлено 88 обвинувальних актів.

І це тільки початок, попередила Генпрокурор.

Джерело: Ірина Венедиктова