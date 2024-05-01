У Львові допомагають нашому бійцю повернутися до нормального життя після важкого поранення голови.

Як дістав поранення

39-річний Олександр Довгалюк із Хмельниччини раніше працював фотографом.

Коли почалася повномасштабна війна, чоловік вивіз родину за кордон, а сам пішов захищати Україну.

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Однак три місяці тому на Харківщині захисник дістав важку травму голови.

– Було дуже гаряче. Ми забігли в підвал, щоб дочекатися тиші. Розуміли, що ворог нас помітив, тому молилися, – пригадує Олександр.

Бетонна плита впала просто на бійця, вона пошкодила частину його черепа та праву півкулю мозку.

Як лікують військового

Чоловіка з важкими пораненнями голови виходжували в двох шпиталях.

Коли рана на потилиці загоїлася, там залишилася чимала вм’ятина.

Через те що права півкуля мозку була пошкоджена, Олександр не міг керувати лівою стороною, був фактично прикутий до ліжка.

У такому стані захисника направили на відновлення до Національного реабілітаційного центру UNBROKEN.

Зараз боєць перебуває на програмі реабілітації, кожен його день присвячений наполегливим заняттям із фізичними терапевтами. Це допомагає крок за кроком відновлювати рухи.

Через два тижні роботи Олександр вже здатен самостійно ходити.

– Я не хочу, щоб моя дружина возила мене на кріслі колісному, як було донедавна. Я хочу за руку гуляти з нею по Львову. Ось що мене мотивує, – розповідає Олександр.

Неглект: симптоми

Реабілітацію воїна ускладнює неглект – неврологічний дефіцит, що виник внаслідок травми головного мозку.

Тобто зоровий нерв та око захисника працюють, але побачену картинку відображають некоректно.

– Я з сином грав у шашки. Бачу, що шашка стоїть на дошці, я хочу її взяти, а не можу, бо її там насправді немає. Вона є, але трохи в іншому місці, ніж на тій картинці, яку мені показує мозок, – розказує воїн.

Медики говорять, що реабілітація Олександра, ймовірно, буде тривалою. Також на нього чекає ще одна операція для закриття дефекту кісток черепа титановою пластиною.

Джерело: UNBROKEN

Фото: UNBROKEN