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Пошкоджено 117 лікарень, з них 7 безповоротно: як працює система МОЗ на 21 день війни

16 Березня 2022, 18:17
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
ляшко

На 16 березня, 21 день війни, російським агресором пошкоджено 117 лікарень, з них 7 відновленню не підлягає. Обстріляно 43 машини екстреної медичної допомоги.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

За його словами, незважаючи ні на що, система охорони здоров’я працює і продовжує рятувати життя українців. А ще – інформувати щодо своїх рішень, які допомагають системі триматися і робити внесок у перемогу над окупантами:

  • незважаючи на воєнні дії, МОЗ поставив сім нових ангіографів в лікарні, зараз забезпечується їхній монтаж і запуск;
  • до Харкова доставлено 18 автомобілів швидкої медичної допомоги, які є частиною гуманітарного вантажу з Данії;
  • отримано листи від найбільших фармвиробників світу – американської Pfizer і французької Sanofi з висловленням безумовної підтримки України;
  • до них також приєднався американський виробник інсулінів і протиракових препаратів Eli Lilly;
  • запущена офіційна платформа СпівДія для допомоги українцям під час війни, більше деталей за цим посиланням;
  • затверджено Методичні рекомендації щодо надання екстреної медичної допомоги постраждалим на догоспітальному етапі в умовах бойових дій/воєнного стану, більше деталей за цим посиланням;
  • направлено до Міністерства юстиції на державну реєстрацію наказ МОЗ про відстрочку електронного розподілу в інтернатуру, на період воєнного стану діятиме стара процедура;
  • міністр охорони здоров’я України виступив 15 березня перед міністрами охорони здоров’я країн ЄС та європейських медичних організацій із закликом продовжити тиск на Російську Федерацію як агресора;
  • оформлене видання форми №127/о (Медична довідка для отримання дозволу (ліцензії) на об’єкт дозвільної системи) безкоштовно в державних і комунальних закладах охорони здоров’я: це офіційний медичний документ, який є висновком лікувально-консультативної комісії після огляду громадянина з метою встановлення наявності або відсутності у нього медичних протипоказань для отримання дозволу на зброю;
  • налагоджено взаємодію на українських фармацевтичних заводах, забезпечено власний випуск препаратів, навіть якщо окупанти зруйнують виробничу лінію на якомусь із підприємств;
  • наразі до роботи в закладах охорони здоров’я залучено 103 іноземних лікаря;
  • п’ятий конвой з хворими українськими дітьми (109 осіб) вирушив під надійним українсько-польським медико-поліцейсько-прикордонним супроводом.

Джерело: Віктор Ляшко

Теги
Війна в Україні , Віктор Ляшко , МОЗ України
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