На 16 березня, 21 день війни, російським агресором пошкоджено 117 лікарень, з них 7 відновленню не підлягає. Обстріляно 43 машини екстреної медичної допомоги.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

За його словами, незважаючи ні на що, система охорони здоров’я працює і продовжує рятувати життя українців. А ще – інформувати щодо своїх рішень, які допомагають системі триматися і робити внесок у перемогу над окупантами:

незважаючи на воєнні дії, МОЗ поставив сім нових ангіографів в лікарні, зараз забезпечується їхній монтаж і запуск;

в лікарні, зараз забезпечується їхній монтаж і запуск; до Харкова доставлено 18 автомобілів швидкої медичної допомоги, які є частиною гуманітарного вантажу з Данії;

швидкої медичної допомоги, які є частиною гуманітарного вантажу з Данії; отримано листи від найбільших фармвиробників світу – американської Pfizer і французької Sanofi з висловленням безумовної підтримки України;

і французької з висловленням безумовної підтримки України; до них також приєднався американський виробник інсулінів і протиракових препаратів Eli Lilly;

і протиракових препаратів Eli Lilly; запущена офіційна платформа СпівДія для допомоги українцям під час війни, більше деталей за цим посиланням;

для допомоги українцям під час війни, більше деталей затверджено Методичні рекомендації щодо надання екстреної медичної допомоги постраждалим на догоспітальному етапі в умовах бойових дій/воєнного стану, більше деталей за цим посиланням

щодо надання екстреної медичної допомоги постраждалим на догоспітальному етапі в умовах бойових дій/воєнного стану, більше деталей направлено до Міністерства юстиції на державну реєстрацію наказ МОЗ про відстрочку електронного розподілу в інтернатуру , на період воєнного стану діятиме стара процедура;

, на період воєнного стану діятиме стара процедура; міністр охорони здоров’я України виступив 15 березня перед міністрами охорони здоров’я країн ЄС та європейських медичних організацій із закликом продовжити тиск на Російську Федерацію як агресора;

та європейських медичних організацій із закликом продовжити тиск на Російську Федерацію як агресора; оформлене видання форми №127/о безкоштовно в державних і комунальних закладах охорони здоров’я: це офіційний медичний документ, який є висновком лікувально-консультативної комісії після огляду громадянина з метою встановлення наявності або відсутності у нього медичних протипоказань для отримання дозволу на зброю ;

в державних і комунальних закладах охорони здоров’я: це офіційний медичний документ, який є висновком лікувально-консультативної комісії після огляду громадянина з метою встановлення наявності або відсутності у нього медичних протипоказань ; налагоджено взаємодію на українських фармацевтичних заводах, забезпечено власний випуск препаратів, навіть якщо окупанти зруйнують виробничу лінію на якомусь із підприємств;

навіть якщо окупанти зруйнують виробничу лінію на якомусь із підприємств; наразі до роботи в закладах охорони здоров’я залучено 103 іноземних лікаря;

іноземних лікаря; п’ятий конвой з хворими українськими дітьми (109 осіб) вирушив під надійним українсько-польським медико-поліцейсько-прикордонним супроводом.

Джерело: Віктор Ляшко