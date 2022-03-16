На 16 березня, 21 день війни, російським агресором пошкоджено 117 лікарень, з них 7 відновленню не підлягає. Обстріляно 43 машини екстреної медичної допомоги.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.
За його словами, незважаючи ні на що, система охорони здоров’я працює і продовжує рятувати життя українців. А ще – інформувати щодо своїх рішень, які допомагають системі триматися і робити внесок у перемогу над окупантами:
- незважаючи на воєнні дії, МОЗ поставив сім нових ангіографів в лікарні, зараз забезпечується їхній монтаж і запуск;
- до Харкова доставлено 18 автомобілів швидкої медичної допомоги, які є частиною гуманітарного вантажу з Данії;
- отримано листи від найбільших фармвиробників світу – американської Pfizer і французької Sanofi з висловленням безумовної підтримки України;
- до них також приєднався американський виробник інсулінів і протиракових препаратів Eli Lilly;
- запущена офіційна платформа СпівДія для допомоги українцям під час війни, більше деталей за цим посиланням;
- затверджено Методичні рекомендації щодо надання екстреної медичної допомоги постраждалим на догоспітальному етапі в умовах бойових дій/воєнного стану, більше деталей за цим посиланням;
- направлено до Міністерства юстиції на державну реєстрацію наказ МОЗ про відстрочку електронного розподілу в інтернатуру, на період воєнного стану діятиме стара процедура;
- міністр охорони здоров’я України виступив 15 березня перед міністрами охорони здоров’я країн ЄС та європейських медичних організацій із закликом продовжити тиск на Російську Федерацію як агресора;
- оформлене видання форми №127/о (Медична довідка для отримання дозволу (ліцензії) на об’єкт дозвільної системи) безкоштовно в державних і комунальних закладах охорони здоров’я: це офіційний медичний документ, який є висновком лікувально-консультативної комісії після огляду громадянина з метою встановлення наявності або відсутності у нього медичних протипоказань для отримання дозволу на зброю;
- налагоджено взаємодію на українських фармацевтичних заводах, забезпечено власний випуск препаратів, навіть якщо окупанти зруйнують виробничу лінію на якомусь із підприємств;
- наразі до роботи в закладах охорони здоров’я залучено 103 іноземних лікаря;
- п’ятий конвой з хворими українськими дітьми (109 осіб) вирушив під надійним українсько-польським медико-поліцейсько-прикордонним супроводом.
Джерело: Віктор Ляшко