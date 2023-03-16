Олександра доставили вночі без ознак життя. Поранення, яке одержав на чоловік могло закінчитися трагічно, написав на своїй сторінці у Facebook гендиректор обласної лікарні у Дніпрі Сергій Риженко.
Олександр не міг пригадати своє ім’я. У нього в голові стояв звук снаряда, що летів на позиції.
Руку хлопцю рознесло на шматочки.
– Кращі травматологи Мечникова зібрали фрагменти її кісток та м’язів, з’єднали апаратами та швами, – написав Сергій Риженко. – Уламки пробили око, пошкодили череп та шию.
У реанімації Олександр розповідає про батьків-пенсіонерів, які чекають на його повернення.
Він мріє одужати, закохатися, одружитися і жити, як і раніше на Вінниччині, та не відчувати болю, що принесла війна.
Зараз його готують до чергової операції, переливають втрачену кров, він спілкується з психологами. І все це робиться в лікарні для найшвидшого одужання героя.
– Хочу зауважити, що Олександр залишив у собі назавжди внутрішню силу та мужність, але багатьом іншим потрібна допомога, – написав Риженко.
Лікарі чекають на створення реабілітаційних центрів, що допоможуть воїнам повернутися до повноцінного життя.
Джерело: Сергій Риженко