10 років вона розшукувала та повертала рідним тіла загиблих військових та цивільних, а нині сама опинилась за крок від смерті.

Лариса Борисенко – кінологиня та керівниця пошуково-рятувального загону Антарес разом із напарником – 19-річним В’ячеславом підірвалась на розтяжці на Харківщині. Під час час місії, яка мала тривати місяць, фахівці працювали на деокупованій території та повинні були відшукати тіла полеглих воїнів.

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Від смерті групу врятувало лише диво, кажуть медики.Собака вціліла, а В’ячеслав отримав поранення середньої тяжкості, а ось Ларису до дніпровської лікарні доправили в комі. Медики не їй давали жодного шансу.

Лариса вже при свідомості та посміхається – а ще кілька днів тому бригади найкращих медиків буквально боролися за її життя.

– Я вже потім лежала на землі і пам’ятаю, що було дуже боляче, хлопці з нашої групи накладали турнікети, – розповіла Лариса Борисенко.

З великою крововтратою жінку евакуювали до Дніпра. Дихати Лариса могла лише за допомогою апарату штучної вентиляції легень, а спеціальні ліки підтримували пульс , серцебиття та тиск. Лікарі не давали жодних прогнозів – їй перелили три літри крові.

– Внутрішня кровотеча, гемоглобін – 17, маса уламків по всьому тілу, а головне – струс мозку. Залишаються уламки, які дуже вразили судини , наші лікарі ще будуть рятувати і кінцівки , але самий важкий період закінчився, – розповів лікар Сергій.

За словами самої Лариси її сталева витримка зробила своє. Вона розказала про свою роботу:

– Ми залучаємося до пошуку полеглих наших воїнів і цих, що не з миром до нас прийшли – їх також підіймаємо, бо це обмінний фонд, а ми нормальні люди з точки зору міжнародного гуманітарного права.

Місія на деокупованих територіях Харківщини мала б тривати місяць. Пропрацювати встигли всього кілька днів. Та цього вистачило, аби відшукати та повернути рідним тіло одного загиблого героя.

– Я маю повернутися, бо ми маємо унікальних собак, з унікальним потенціалом, ми розробили свою програму підготовки. 10 років свого життя я вважаю сенсом свого життя, – сказала Борисенко.

Того дня був поранений і 19-річний напарник В’ячеслав. Він у стані середньої тяжкості. Оптимістичні прогнози дають медики і Ларисі. Жінка мріє обійняти свою вівчарку Беші, яка дивом вціліла і нині чекає на хазяйку вдома.

Джерело: Єдині новини