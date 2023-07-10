Експерти попереджають, що на європейському континенті поширюється смертельно небезпечний вірус – конго-кримська геморагічна лихоманка (ККГЛ). Після спалаху в Іраку та Намібії вірус був описаний як найбільша загроза для здоров’я населення.

Стало відомо, що ККГЛ також стала причиною двох зареєстрованих випадків смерті в Пакистані та кількох випадків в Іспанії.

Хвороба викликається найровірусом, станом, що поширюється кліщами і, за даними Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), має рівень смертності від 10 до 40%.

Як правило, захворювання зустрічається в Африці, на Балканах, на Близькому Сході та в Азії. Проте, через зміну клімату хвороба може поширитися за межі своїх звичайних територій.

У ВООЗ зазначають, що ККГЛ входить до числа дев’яти пріоритетних захворювань – системи, яка виявляє найбільші ризики для здоров’я населення.

Серед симптомів вірусу – головні болі, висока температура, біль у спині та суглобах, біль у животі та блювання. У важких випадках трапляються жовтяниця, перепади настрою і сенсорне сприйняття.

У міру прогресування хвороби можна побачити великі ділянки синців, сильні кровотечі з носа і неконтрольовані кровотечі в місцях ін’єкцій, які починаються приблизно на четвертий день хвороби і тривають близько двох тижнів.

У задокументованих спалахах ККГЛ рівень смертності серед госпіталізованих пацієнтів коливався від 9 до 50%.

Довгострокові наслідки інфекції ККГЛ недостатньо добре вивчені у тих, хто вижив, щоб визначити, чи існують специфічні ускладнення. Однак відновлення йде повільно.