26 Грудня 2022, 20:47 Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я

Українські лікарі мають можливість отримувати інформацію з посібника із хірургічної бойової допомоги пораненим (Surgical Combat Casualty Care), розробленого оборонною агенцією з охорони здоров’я (DHA, США). Перші україномовні розділи вже викладені у вільний доступ, повідомляє МОЗ: Вибухова травма вуха/акустична травма і втрата слуху;

Реанімаційні заходи із контролем пошкоджень;

Ампутація: оцінювання та лікування. У посібнику містяться найновіші клінічні рекомендації щодо надання хірургічної допомоги та оперативного лікування травм, отриманих внаслідок бойових дій. Зараз дивляться Нові теми навчальних матеріалів планують викладати щотижня за посиланням https://gmka.org/uk/category/dlya-medykiv/deployed-medicine/. У Дніпрі українські хірурги вперше в Україні провели унікальні операції з подолання фантомного болю. Технологіями подолання фантомного болю з українськими лікарями поділилися колеги зі США, які слідкували за операціями за допомогою телемедицини.

Джерело МОЗ

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