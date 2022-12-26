Українські лікарі мають можливість отримувати інформацію з посібника із хірургічної бойової допомоги пораненим (Surgical Combat Casualty Care), розробленого оборонною агенцією з охорони здоров’я (DHA, США).
Перші україномовні розділи вже викладені у вільний доступ, повідомляє МОЗ:
- Вибухова травма вуха/акустична травма і втрата слуху;
- Реанімаційні заходи із контролем пошкоджень;
- Ампутація: оцінювання та лікування.
У посібнику містяться найновіші клінічні рекомендації щодо надання хірургічної допомоги та оперативного лікування травм, отриманих внаслідок бойових дій.
Нові теми навчальних матеріалів планують викладати щотижня за посиланням https://gmka.org/uk/category/dlya-medykiv/deployed-medicine/.
У Дніпрі українські хірурги вперше в Україні провели унікальні операції з подолання фантомного болю. Технологіями подолання фантомного болю з українськими лікарями поділилися колеги зі США, які слідкували за операціями за допомогою телемедицини.