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Посібник з воєнної хірургії українською від США: щотижня у вільному доступі нові розділи

26 Грудня 2022, 20:47
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
операція
Джерело: Depositphotos

Українські лікарі мають можливість отримувати інформацію з посібника із хірургічної бойової допомоги пораненим (Surgical Combat Casualty Care), розробленого оборонною агенцією з охорони здоров’я (DHA, США).

Перші україномовні розділи вже викладені у вільний доступ, повідомляє МОЗ:

  • Вибухова травма вуха/акустична травма і втрата слуху;
  • Реанімаційні заходи із контролем пошкоджень;
  • Ампутація: оцінювання та лікування.

У  посібнику містяться найновіші клінічні рекомендації щодо надання хірургічної допомоги та оперативного лікування травм, отриманих внаслідок бойових дій.

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Нові теми навчальних матеріалів планують викладати щотижня за посиланням https://gmka.org/uk/category/dlya-medykiv/deployed-medicine/.

У Дніпрі українські хірурги вперше в Україні провели унікальні операції з подолання фантомного болю. Технологіями подолання фантомного болю з українськими лікарями поділилися колеги зі США, які слідкували за операціями за допомогою телемедицини.

Джерело
МОЗ
Теги
Війна в Україні Медицина в Україні
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