Щоб почати амбулаторно лікування методом гемодіалізу, необхідне направлення від нефролога після встановлення відповідного діагнозу.

За пакетом Лікування пацієнтів методом гемодіалізу в амбулаторних умовах пацієнт може безоплатно отримати такі послуги:

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Первинний огляд та подальше спостереження.

Контроль ефективності діалізного лікування.

Своєчасну діагностику, профілактику та лікування ускладнень із направленням до лікарів-спеціалістів інших профілів, за наявності показань.

Проведення процедури гемодіалізу.

Забезпечення лікарськими засобами з Національного переліку основних лікарських засобів, а також медичними виробами та розхідними матеріалами.

Проведення необхідних лабораторних досліджень, а також за потребою або у разі погіршення стану (біохімічний аналіз крові; загальний аналіз крові; визначення загального холестерину; визначення показників харчового статусу; визначення антитіл до ВІЛ, реакції Вассермана; визначення діалізної дози тощо).

Найближчий медзаклад, де проводиться лікування методом гемодіалізу за договором з НСЗУ, може підказати лікар-нефролог, який виписав направлення.

Також можна зателефонувати до контактного центру НСЗУ за номером 16-77. Оператори повідомлять адреси та контакти медзакладів, до яких можна звернутися.