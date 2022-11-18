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Послуги з гемодіалізу: як отримати безоплатно

18 Листопада 2022, 19:08
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
гемодиализ
Джерело: Depositphotos

 

У Програмі медичних гарантій – 2022 для українців з хронічною хворобою нирок або нирковою недостатністю передбачено безоплатне лікування методом гемодіалізу в амбулаторних умовах.

Щоб почати амбулаторно лікування методом гемодіалізу, необхідне направлення від нефролога після встановлення відповідного діагнозу.

За пакетом Лікування пацієнтів методом гемодіалізу в амбулаторних умовах пацієнт може безоплатно отримати такі послуги:

Зараз дивляться
  • Первинний огляд та подальше спостереження.
  • Контроль ефективності діалізного лікування.
  • Своєчасну діагностику, профілактику та лікування ускладнень із направленням до лікарів-спеціалістів інших профілів, за наявності показань.
  • Проведення процедури гемодіалізу.
  • Забезпечення лікарськими засобами з Національного переліку основних лікарських засобів, а також медичними виробами та розхідними матеріалами.
  • Проведення необхідних лабораторних досліджень, а також за потребою або у разі погіршення стану (біохімічний аналіз крові; загальний аналіз крові; визначення загального холестерину; визначення показників харчового статусу; визначення антитіл до ВІЛ, реакції Вассермана; визначення діалізної дози тощо).
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Найближчий медзаклад, де проводиться лікування методом гемодіалізу за договором з НСЗУ, може підказати лікар-нефролог, який виписав направлення.

Також можна  зателефонувати до контактного центру НСЗУ за номером 16-77. Оператори повідомлять адреси та контакти медзакладів, до яких можна звернутися.

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