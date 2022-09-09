Сьогодні, 9 вересня, Національну дитячу спеціалізовану лікарню Охматдит відвідав держсекретар США Ентоні Блінкен.

Його супроводжували Надзвичайний і Повноважний Посол США в Україні Бріджит Брінк, директор місії Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) в Україні, міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко, представники БО Фонд Дім Рональда МакДональда.

Про це співробітники клініки повідомили на своїй сторінці у Facebook.

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Поспілкувався з маленькими пацієнтами: держсекретар США Ентоні Блінкен відвідав Охматдит / 3 зображення

– Під час зустрічі члени делегації обговорили підтримку України, розвиток сімейно-орієнтованого підходу в медичному догляді за дітьми та ознайомилися з роботою команди медиків під час війни, – йдеться в повідомленні.

Також гості поспілкувалися з маленькими пацієнтами. Зокрема, з Катею та Мариною, які проходять лікування від мінно-вибухових травм, отриманих внаслідок ворожих обстрілів.

Марина – 6-річна дівчинка з Херсонської області, в будинок якої влучив ворожий снаряд. Дівчинці відірвало ногу, її мама Наталя також зазнала важких травм нижніх кінцівок.

13-річна Катя постраждала на залізничному вокзалі Краматорська, коли намагалася з мамою, сестрою і тіткою евакуюватися в безпечне місце. Мама дівчинки загинула.

Повідомляється, що Будинок Рональда МакДональда має намір до кінця наступного року створити в Охматдиті 50 комфортних кімнат для понад 18 тис. безкоштовних ночівель на рік для батьків, які хочуть бути поруч з дітьми, які перебувають на лікуванні.

Під час зустрічі гості також мали нагоду познайомитися із легендарним українським псом-сапером Патроном, який вкотре відвідав пацієнтів дитячої клініки.

Джерело: Охматдит

Фото: Христина Величанська