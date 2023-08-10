Служба безпеки України повідомила про вдалу операцію, в результаті якої припинив діяти канал постачання з РФ підроблених ліків для онкохворих.
Нелегальний супровід товару здійснювали з території Київщини та Харківщини.
Саме в цих регіонах кіберфахівці Служби безпеки провели спецоперацію, під час якої викрили канал нелегального ввезення в Україну фальсифікованих медпрепаратів онкологічної групи.
У результаті спецоперації співробітники СБУ затримали трьох учасників міжнародного злочинного угруповання, яке організувало цей нелегальний бізнес.
Виявилося, що діяла ціла система виготовлення, транспортування, продажу і прикриття нелегальних дій.
Виготовляли підробки в РФ або в країнах Близького Сходу.
В Україну фальсифікат завозили спеціальні перевізники у замаскованих технологічних порожнинах власних авто. Щоб не викликати підозри, вони перетинали наш держкордон із території третіх країн.
Далі – продаж. Сумнівні медпрепарати продавали через спеціально створені інтернет-магазини та профільні групи онкохворих і їхніх родичів у соцмережах.
Безпосередню доставку псевдоліків здійснювали через підконтрольні аптеки та популярні поштові сервіси.
Щотижневі прибутки зловмисників становили мільйони гривень.
Під час обшуків в аптеках і помешканнях фігурантів, а також у їхніх офісних і складських приміщеннях виявлено:
- велику кількість фальсифікованих лікарських засобів;
- незареєстровану вогнепальну зброю;
- чорну бухгалтерію;
- мобільні телефони та комп’ютери із доказами злочинної діяльності.
Наразі затриманим повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 321-1 Кримінального кодексу України (Фальсифікація лікарських засобів або обіг фальсифікованих лікарських засобів, вчинені організованою групою).
Триває розслідування. Зловмисникам загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна.