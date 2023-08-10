Служба безпеки України повідомила про вдалу операцію, в результаті якої припинив діяти канал постачання з РФ підроблених ліків для онкохворих.

Нелегальний супровід товару здійснювали з території Київщини та Харківщини.

Саме в цих регіонах кіберфахівці Служби безпеки провели спецоперацію, під час якої викрили канал нелегального ввезення в Україну фальсифікованих медпрепаратів онкологічної групи.

У результаті спецоперації співробітники СБУ затримали трьох учасників міжнародного злочинного угруповання, яке організувало цей нелегальний бізнес.

Виявилося, що діяла ціла система виготовлення, транспортування, продажу і прикриття нелегальних дій.

Виготовляли підробки в РФ або в країнах Близького Сходу.

В Україну фальсифікат завозили спеціальні перевізники у замаскованих технологічних порожнинах власних авто. Щоб не викликати підозри, вони перетинали наш держкордон із території третіх країн.

Далі – продаж. Сумнівні медпрепарати продавали через спеціально створені інтернет-магазини та профільні групи онкохворих і їхніх родичів у соцмережах.

Безпосередню доставку псевдоліків здійснювали через підконтрольні аптеки та популярні поштові сервіси.

Щотижневі прибутки зловмисників становили мільйони гривень.

Під час обшуків в аптеках і помешканнях фігурантів, а також у їхніх офісних і складських приміщеннях виявлено:

велику кількість фальсифікованих лікарських засобів;

незареєстровану вогнепальну зброю;

чорну бухгалтерію;

мобільні телефони та комп’ютери із доказами злочинної діяльності.

Наразі затриманим повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 321-1 Кримінального кодексу України (Фальсифікація лікарських засобів або обіг фальсифікованих лікарських засобів, вчинені організованою групою).

Триває розслідування. Зловмисникам загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна.