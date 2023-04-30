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Поставили титанову пластину: у Франківську 35-річному воїну закрили дефект кісток черепа

30 Квітня 2023, 12:10
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
операція хірурги

Фахівці Обласної клінічної лікарні Івано-Франківська закрили 35-річному захисникові значний дефект кісток черепа титановою пластиною. На воїна чекає тривала реабілітація після важкого поранення в голову.

Про це співробітники клініки написали на своїй сторінці у Facebook.

пластина операція череп

– Леонід родом із Чорноморська. Працював у порту. Військкомат викликав його напередодні повномасштабного вторгнення, й уже 24 лютого 35-річний чоловік узяв до рук зброю, щоб захищати свій дім від ворога, – пишуть медики.

Вдома на Леоніда залишилися чекати дружина та шестирічний син.

Після майже року запеклих боїв, восьмого січня, під час виходу з оточення в районі Соледара, воїн був важко поранений. Уламок пошкодив тім’яну частку головного мозку.

– Вижив завдяки медикам і хірургам у Дніпрі, які вчасно надали першу допомогу. Майже тиждень у реанімації, невеликі шанси на повноцінне виживання. Потім переїзд в обласну лікарню у Франківськ, – пишуть співробітники клініки.

Як розповів нейрохірург лікарні Олег Онуфрик, у Леоніда був ушкоджений головний мозок, це зумовило параліч лівої руки та ноги.

І хоча відновлення організму відбувалося досить швидко, за словами медика, для максимального ефекту потрібна була операція зі встановлення титанової пластини для закриття великого дефекту кісток черепа.

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За словами хірургів, операція пройшла успішно. Коли стан Леоніда стабілізувався, його перевели в Центр фізичної та реабілітаційної медицини.

Лікарка Центру Мар’яна Бігусяк розповідає, що спершу працювали з тим, щоб військовий тримав спину, укріплювали м’язи руки та ноги, вчили ходити по сходах.

– Виготовлення спеціальної пластини потребувало додаткового фінансування. Пластину встановили коштом лікарні, – зазначає завідувач відділення нейрохірургії Андрій Мартин.

Сам Леонід упевнений, що завдяки медикам одужає повністю, але найбільше йому болить те, що багато його побратимів загинули.

Джерело: ОКЛ Ивано-Франківська

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Івано-Франківськ Війна в Україні Операція реабілітація українські військові
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