Фахівці Обласної клінічної лікарні Івано-Франківська закрили 35-річному захисникові значний дефект кісток черепа титановою пластиною. На воїна чекає тривала реабілітація після важкого поранення в голову.

Про це співробітники клініки написали на своїй сторінці у Facebook.

– Леонід родом із Чорноморська. Працював у порту. Військкомат викликав його напередодні повномасштабного вторгнення, й уже 24 лютого 35-річний чоловік узяв до рук зброю, щоб захищати свій дім від ворога, – пишуть медики.

Вдома на Леоніда залишилися чекати дружина та шестирічний син.

Після майже року запеклих боїв, восьмого січня, під час виходу з оточення в районі Соледара, воїн був важко поранений. Уламок пошкодив тім’яну частку головного мозку.

– Вижив завдяки медикам і хірургам у Дніпрі, які вчасно надали першу допомогу. Майже тиждень у реанімації, невеликі шанси на повноцінне виживання. Потім переїзд в обласну лікарню у Франківськ, – пишуть співробітники клініки.

Як розповів нейрохірург лікарні Олег Онуфрик, у Леоніда був ушкоджений головний мозок, це зумовило параліч лівої руки та ноги.

І хоча відновлення організму відбувалося досить швидко, за словами медика, для максимального ефекту потрібна була операція зі встановлення титанової пластини для закриття великого дефекту кісток черепа.

За словами хірургів, операція пройшла успішно. Коли стан Леоніда стабілізувався, його перевели в Центр фізичної та реабілітаційної медицини.

Лікарка Центру Мар’яна Бігусяк розповідає, що спершу працювали з тим, щоб військовий тримав спину, укріплювали м’язи руки та ноги, вчили ходити по сходах.

– Виготовлення спеціальної пластини потребувало додаткового фінансування. Пластину встановили коштом лікарні, – зазначає завідувач відділення нейрохірургії Андрій Мартин.

Сам Леонід упевнений, що завдяки медикам одужає повністю, але найбільше йому болить те, що багато його побратимів загинули.

Джерело: ОКЛ Ивано-Франківська