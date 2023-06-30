Нове дослідження Американської академії неврології виявило зв’язок між симптомами безсоння і підвищеним ризиком інсульту, особливо серед осіб молодше 50 років.

Причому під безсонням мають на увазі як труднощі із засинанням, так і занадто тривалий сон або занадто раннє пробудження.

Однак важливо зазначити, що дослідження не підтверджує причинно-наслідкового зв’язку між симптомами безсоння та інсульту, а скоріше підкреслює кореляцію між ними.

В експеременті взяли участь 31 126 осіб із середнім віком 61 рік. На момент початку дослідження в учасників не було інсульту в анамнезі.

Дослідників цікавило чотири питання:

Як часто були проблеми із засинанням. Чи часто людина прокидається вночі. Чи не страждає від занадто ранніх пробуджень і від неможливості знову заснути. Чи часто відчуває себе відпочилою вранці.

Варіанти відповідей включали “найчастіше”, “іноді”, “рідко або ніколи”.

Бали варіювалися від нуля до восьми, при цьому більш високе число означало більш серйозні симптоми.

Експеримент тривав дев’ять років. За цей час в учасників експерименту стався 2 101 випадок інсульту.

Після поправки на інші фактори, які можуть вплинути на ризик інсульту, включно зі вживанням алкоголю, палінням, діабетом і рівнем фізичної активності, дослідники виявили, що в людей з одним-чотирма симптомами безсоння ризик інсульту на 16% вищий, ніж у людей без симптомів. У людей із 5-8 симптомами ризик підвищувався вже на 51%.

– Лікування симптомів безсоння в більш молодому віці може бути ефективною стратегією профілактики інсульту, – упевнений автор дослідження доктор Вендемі Савадого.

Джерело: SciTechDaily