Ікрам Гасем зауважила, що почувається виснаженішою, аніж зазвичай, під час підготовки до A-Levels, але списала це на екзаменаційний стрес.

Та незабаром 18-річна дівчина почала спати лише по кілька годин, а коли поверталася додому з коледжу, то відчувала сильну втому.

Це її стурбувало, тож вона відвідала свого лікаря загальної практики. Пацієнтку почали лікувати від анемії. Але нічого не допомогло. А за кілька тижнів Ікрам виявила невелику гулю на правій ключиці.

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Потім їй повідомили жахливу новину: у неї лімфома Ходжкіна – рідкісний вид раку, що розвивається в лімфатичній системі, яка є частиною імунної системи.

– Я одразу почала плакати. Я була дуже налякана, – розповіла Ікрам.

На щастя, після лікування Ікрам цілком одужала, і зараз вона навчається на третьому курсі університету.

Але студентка хоче закликати інших молодих людей, які мають потенційні проблеми зі здоров’ям, прислухатися до свого тіла і записатися на прийом до лікаря, якщо щось не так.

– Ми просто думаємо, що втомилися через іспити, але якщо це незвично, краще перевірте, – сказала вона.

Українці зараз переживають найскладніший період життя – у нього увірвалася і триває вже рік жорстока війна. Багато хто відчуває слабкість, втому, легкі нездужання і списує це на перенапруження. Та лікарі недарма прогнозують сплеск у країні онкозахворювань, які можуть виникнути через стреси, погане харчування та недосипання. Тому не потрібно відмахуватись від втоми, варто пройти обстеження у лікарів.