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Постійно однією чи дозволено змінювати. Чи можна обрати іншу вакцину для бустерної дози

16 Листопада 2021, 20:33
Людмила Грубнік редакторка розділу Здоров’я
Постійно однією чи дозволено змінювати. Чи можна обрати іншу вакцину для бустерної дози
Джерело: Depositphotos

З часом в Україні може бути доступна бустерна доза вакцини від коронавірусу чи навіть ревакцинація (повний повторний курс). У такому разі виникає запитання: чим робити наступні щеплення, тією ж речовиною, що й перші два уколи, чи можна обрати інший препарат?

Доктор медичних наук, професор кафедри дитячих інфекційних хвороб Оксана Виговська розповіла, чи можна під час введення додаткових доз змінювати вакцину.

– Якщо на початку було правило, що не можна комбінувати вакцини, то на сьогодні дозволено це робити. Щодо Pfizer та Moderna взагалі немає питань, це вакцини одного типу, мРНК. Якщо це була векторна AstraZeneca, то також можна щеплювати Pfizer, – пояснює Оксана Виговська.

Щодо китайського препарату CoronaVac та можливості змішувати його з іншими вакцинами, поки що дослідження тривають.

– Щодо Pfizer та CoronaVac тривають дослідження, це різні типи вакцин, – додала експерт.

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За її словами, вартоочікувати рекомендацій ВООЗ та МОЗ щодо цього.

В Україні триває вакцинація від коронавірусу.

Проте бустерні уколи та ревакцинація поки що недоступні через необхідність щепити першими двома дозами значну кількість населення.

Теги
Вакцинація , Коронавірус Covid-19
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