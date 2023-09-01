У шести приватних дитячих садках Бучанського та Фастівського районів Київської області зафіксовано спалах гострої кишкової інфекції.

Згідно з даними Київського обласного Центру контролю та профілактики хвороб, станом на 1 вересня було зареєстровано 18 випадків захворювання дітей віком від двох до шести років.

17 малят перебувають на стаціонарному лікуванні, одна дитина у відділенні інтенсивної терапії. Усі вони споживали продукти, доставлені до приватних дитячих садків кейтеринговою компанією.

Наразі для обмеження інфекції вжито відповідних заходів та розпочато епідеміологічне розслідування.

Гострі кишкові інфекції є одними з найпоширеніших інфекційних захворювань, які можуть призвести до серйозних ускладнень, особливо у дітей. Інфекція поширюється через заражену їжу, воду, забруднені іграшки і предмети побуту та недотримання елементарних правил гігієни.

У разі виявлення таких симптомів, як слабкість, підвищення температури, біль у животі, блювота та діарея, варто негайно звернутися до сімейного лікаря.

Джерело: Центр громадського здоров’я України