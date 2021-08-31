Станом на 31 серпня 2021 року в Україні підтвердили 2 286 296 випадків коронавірусу. А за добу – 1 356 нових хворих. З-поміж них – 75 дітей та 31 медпрацівник.

До лікарень з діагнозом коронавірус потрапили 470 українців.

З початку пандемії Covid-19 вірус забрав життя 53 789 громадян, за добу померла 51 людина.

Побороти хворобу за весь час вдалося 2 207 940 особам, за останні 24 години – 1 257.

Загалом в Україні провели 11 980 323 тестування методом ПЛР, протягом доби – 21 236.

Коронавірус в регіонах

Найбільшу кількість підтверджених випадків за останню добу зареєстрували у м. Київ (204), Харківській (144), Одеській (127), Луганській (106) та Чернівецькій (87) областях.

м. Київ – 204 випадки;

Вінницька область – 29 випадків;

Волинська область – 18 випадків;

Дніпропетровська область – 59 випадків;

Донецька область – 59 випадків;

Житомирська область – 25 випадків;

Закарпатська область – 12 випадків;

Запорізька область – 80 випадків;

Івано-Франківська область – 31 випадок;

Київська область – 28 випадків;

Кіровоградська область – 13 випадків;

Луганська область – 106 випадків;

Львівська область – 51 випадок;

Миколаївська область – 16 випадків;

Одеська область – 127 випадків;

Полтавська область – 59 випадків;

Рівненська область – 40 випадків;

Сумська область – 25 випадків;

Тернопільська область – 20 випадків;

Харківська область – 144 випадки;

Херсонська область – 26 випадків;

Хмельницька область – 50 випадків;

Черкаська область – 28 випадків;

Чернівецька область – 87 випадків;

Чернігівська область – 19 випадків.

Вакцинація в Україні

За добу, 30 серпня, в Україні вакцинували від коронавірусу 150 482 людини. Одну дозу отримали 50 690 людей, повністю імунізовані – 99 792 людини.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 5 359 417 людей, з них отримали одну дозу – 5 359 415 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 3 722 707 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 9 082 122 щеплення.

Коронавірус в Україні

Минулої доби, 30 серпня, в Україні підтвердили 2 284 940 випадків коронавірусу. За добу було 749 нових хворих. Детальну статистику Covid-19 в Україні – читайте на Фактах ICTV.