Як заявив голова Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) Тедрос Адханом Гебреєус, кількість летальних випадків в результаті інфікування Covid-19 неухильно знижується і становить лише 10% від піку смертності в січні 2021 року.

За словами голови ВООЗ, проти Covid-19 отримало щеплення дві третини людства, в тому числі три чверті літніх людей і співробітників сфери охорони здоров’я.

– Але до кінця пандемії ще далеко, шлях все ще темний, з безліччю перешкод, що може загнати нас в глухий кут, якщо ми не проявимо пильності, – підкреслив Гебрейеус.

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Згідно з даними ВООЗ, за тиждень по всьому світу було виявлено понад 3,2 млн нових випадків Covid-19. За весь період пандемії в світі було виявлено понад 613 млн випадків зараження на коронавірус. Понад 6,5 млн людей померли від ускладнень після інфекції.

При цьому раніше ВООЗ оприлюднила дослідження, згідно з яким від Covid-19 у світі в 2020-2021 роках могли померти до 17 млн осіб.