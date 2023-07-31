Фахівці Львівської обласної дитячої лікарні Охматдит вилікували 12-річну Олю з Тернопільщини, яка поступила з важкою непрохідністю кишківника.

Про це співробітники лікарні повідомили на своїй сторінці у Facebook.

– Оля поступила до Охматдиту у важкому стані з перитонітом апендикулярного походження та розвитком ранньої кишкової непрохідності. До цього дитину оперували двічі, – ідеться в повідомленні.

Як розповів завідувач операційно-ендоскопічного відділення Олег Содома, з огляду на запальні зміни в черевній порожнині та стан кишки, спочатку дівчинці вивели стому, з якою дитина проходила два місяці.

Потім, після медикаментозного лікування, було зроблено ще одну операцію із закриття стоми.

За словами мами дівчинки Мар’яна, після того, як лікарі вивели стому, все одразу пішло на покращення.

– Слава Богу, ми пройшли цей шлях. Задоволені, що потрапили сюди, бо лікарі дуже хороші. Дуже нам допомогли і вилікували мою дитину, – додала жінка.

Фото: ЛОДЛ Охматдит