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Потенціал відродження: лікарні України зможуть бути відбудовані на кошти United24

14 Жовтня 2022, 14:15
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
луганск

Зруйновані під час повномасштабної війни українські лікарні можуть бути відновлені на кошти, які надходять на потреби охорони здоров’я через фандрейзингову платформу United24.

Про це повідомила пресслужба МОЗ.

– Днями уряд ухвалив постанову, якою внесено зміни до Порядку використання коштів з рахунку для задоволення потреб охорони здоров’я, – йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що кошти, які надходитимуть від благодійників на платформу U24, зможуть бути використані не лише на закупівлю обладнання, медичних виробів чи швидких, а й на модернізацію та відновлення медичної інфраструктури.

– За більш ніж сім місяців Україні вдалося повністю відновити 85 медичних закладів і ще 209 перебувають у процесі відновлення, – заступник міністра охорони здоров’я Богдан Боруховський.

За його словами, після того, як лікарні отримають право залучати кошти з рахунків U24 на відновлення і модернізацію, цей процес піде ще швидше. Україна у ще більших масштабах відновлюватиме медичні заклади, які постраждали від ворожої зброї.

Фото: Сергій Гайдай

Джерело
МОЗ
Теги
Благодійність Війна в Україні Лікарні Ракетні удари Росії
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