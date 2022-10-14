Зруйновані під час повномасштабної війни українські лікарні можуть бути відновлені на кошти, які надходять на потреби охорони здоров’я через фандрейзингову платформу United24.

Про це повідомила пресслужба МОЗ.

– Днями уряд ухвалив постанову, якою внесено зміни до Порядку використання коштів з рахунку для задоволення потреб охорони здоров’я, – йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що кошти, які надходитимуть від благодійників на платформу U24, зможуть бути використані не лише на закупівлю обладнання, медичних виробів чи швидких, а й на модернізацію та відновлення медичної інфраструктури.

– За більш ніж сім місяців Україні вдалося повністю відновити 85 медичних закладів і ще 209 перебувають у процесі відновлення, – заступник міністра охорони здоров’я Богдан Боруховський.

За його словами, після того, як лікарні отримають право залучати кошти з рахунків U24 на відновлення і модернізацію, цей процес піде ще швидше. Україна у ще більших масштабах відновлюватиме медичні заклади, які постраждали від ворожої зброї.

Фото: Сергій Гайдай