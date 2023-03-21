У медичних закладах США швидко поширюється грибок Candida Auris або C. Аuris, який може викликати важкі захворювання у людей з ослабленою імунною системою.

Як повідомили дослідники CDC, кількість пацієнтів, у яких діагностовано грибок, а також число тих, хто за результатами скринінгу є його переносником, зростає з тривожною швидкістю.

Нове попередження CDC з’явилося у той час, коли Міссісіпі бореться з спалахом цього грибка. З листопада щонайменше 12 людей були інфіковані C. Auris, з низ чотири людини померли.

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За даними CDC, грибок можна знайти на шкірі та по всьому тілу. Це не загроза для здорових людей, але близько третини хворих на C. Аuris помирають.

Нове дослідження показало, що C. Аuris наразі є в більше ніж половині штатів США. Медиків непокоїть збільшення кількості зразків грибків, стійких до звичайних методів лікування.

– Нові результати викликають занепокоєння. Це інфекція, яка виникає у вкрай хворих людей, – зазначив епідеміолог, експерт з інфекційних захворювань Валід Джавід.

За словами Джавіда, основна проблема полягає в запобіганні поширенню грибка серед пацієнтів у відділеннях інтенсивної терапії лікарень.

Хоча грибок був вперше ідентифікований в 2009 році в Азії, науковці визначили, що C. Аuris вперше з’явився у світі приблизно десятьма роками раніше, коли його помилково ідентифікували як інший грибок.

Джерело: NBC News