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Потрапила до лікарні з опіками рук: на Львівщині дитину вдарило струмом від новорічної гірлянди

20 Січня 2023, 15:54
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
Потрапила до лікарні з опіками рук: на Львівщині дитину вдарило струмом від новорічної гірлянди
Джерело: Depositphotos

Вчора, 19 січня, 4-річна дівчинка з Бродів Львівської області була госпіталізована в місцеву лікарню з опіками обох рук. Як з’ясувалося, дитину вдарило струмом під час розбору новорічної ялинки з включеною в розетку гірляндою.

Про це повідомили співробітники ДСНС Львівщини.

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Повідомляється, що все сталося близько 21.00 у четвер, 19 січня. Бригада швидкої відвезла дитину в Бродівську міську лікарню з опіками пальців обох рук I-II ступеня.

Рятувальники закликають батьків не дозволяти дітям самостійно розбирати ілюмінацію, тим більше підключену до живлення. Також дуже важливо постійно навчати дітей правилам безпеки.

Джерело
Zaxid.net
Теги
ДСНС Медики новорічна ялинка опіки Рятувальники
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