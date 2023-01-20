Вчора, 19 січня, 4-річна дівчинка з Бродів Львівської області була госпіталізована в місцеву лікарню з опіками обох рук. Як з’ясувалося, дитину вдарило струмом під час розбору новорічної ялинки з включеною в розетку гірляндою.

Про це повідомили співробітники ДСНС Львівщини.

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Повідомляється, що все сталося близько 21.00 у четвер, 19 січня. Бригада швидкої відвезла дитину в Бродівську міську лікарню з опіками пальців обох рук I-II ступеня.

Рятувальники закликають батьків не дозволяти дітям самостійно розбирати ілюмінацію, тим більше підключену до живлення. Також дуже важливо постійно навчати дітей правилам безпеки.