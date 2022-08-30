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Потрапив до реанімації: на Львівщині змія вкусила в ногу 58-річного місцевого жителя

30 Серпня 2022, 12:44
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
змія
Джерело: Depositphotos

У селищі Славське, розташованого в гірській місцевості Львівщини, змія вкусила в ногу 58-річного місцевого жителя. Його забрали в реанімацію в стані середньої тяжкості.

Про це повідомила пресслужба ДСНС Львівської області.

– 29 серпня о 16.19 до рятувальників надійшло повідомлення, що в Сколівську центральну лікарню доставили 58-річного чоловіка, жителя селища Славське, з діагнозом укус змії першого пальця правої нижньої кінцівки, – йдеться в повідомленні.

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У зв’язку з цим випадком рятувальники в черговий раз застерігають українців бути обережними і уважними, вирушаючи в ліс або на природу.

Так, якщо випадково побачили плазуна поруч з собою, не панікуйте, не наближайтеся і не робіть різких рухів, а спокійно відійдіть.

У плазунів поганий зір і слух, але своїм тілом вони дуже добре вловлюють коливання землі на відстані 10-15 метрів.

Крім того, слід бути вкрай уважними в місцях, де можна зустріти плазунів: висока трава, кущі, ліс. Вирушати в ліс краще у високому взутті, який змія не прокусить.

Джерело
Zaxid.net
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ДСНС Змії Змія лікування Поради
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