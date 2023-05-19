Понад 53,8% українських ветеранів зізналися, що вже зараз і в майбутньому потребуватимуть допомоги щодо поліпшення здоров’я. Отримання психологічної допомоги необхідне 20%. Про це свідчать дані дослідження “Потреби ветеранів”.

Водночас допомога з купівлі житла необхідна 34,7% опитаних ветеранів, фінансової підтримки потребує 31,1%, поліпшення житлових умов – 24,9%, освіти – 24,4%, працевлаштування – 20,4%, отримання підприємницьких інвестицій – 20%, отримання пільг на землю – 16,4%, відновлення житла — 3,1%.

При цьому 50,2% ветеранів, які сьогодні не несуть службу в Силах оборони України, повідомили, що потребують матеріальної підтримки. Актуальними потребами, зокрема, є медична підтримка, що становить 18,2%, інформаційна – 8,9%, психологічна – 7,1%, юридична та освітня — 4,9%.

Крім того, на запитання “Чи задоволені ви рівнем свого грошового забезпечення?” 36,6% респондентів відповіли, що цілком задоволені, а для 37,2% опитаних військовослужбовців їхнє грошове забезпечення нижче за необхідне. Водночас для 20,7% опитаних не змогли відповісти.

Дослідження “Потреби ветеранів” стало продовженням комплексного дослідження “Портрет ветерана”, проведеного Українським ветеранським фондом влітку 2022 року. Дослідження “Потреби ветеранів” проводили з січня по квітень 2023 року, воно передбачає кабінетну та емпіричну частини.