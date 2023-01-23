У штаті Амазонас в Бразилії народився хлопчик вагою більше семи кілограмів і зростом 59 см. Богатир з’явився на світ за допомогою кесаревого розтину. Мама і малюк почуваються добре.

Повідомляється, що лікарня збирає кошти на одяг, зшитий для однорічної дитини, щоб він підходив новонародженому Андерсону.

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Зазначається також, що немовля трохи відстає від світового рекордсмена, яким стала дівчинка на ім’я Анна Бейтс. Вона народилася в Італії в 1955 році і мала вагу при народженні 10,2 кг.