Завдяки національній кампанії Твоя кров може воювати. Стань донором вдалося достатньо збільшити щоденний запас еритроцитарних компонентів крові.

Стале забезпечення донорською кров’ю та її компонентами в умовах воєнного стану є однією з умов обороноздатності країни та запорукою її національної безпеки.

Проте серед українців, як і серед всього населення Європи, не більше ніж 14% мають кров резус-негативної належності. Відповідно, і кількість донорів резус-негативного фенотипу — невелика.

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Водночас звертаємо увагу, що в критичних ситуаціях, у разі масивних крововтрат постраждалим із будь-яким фенотипом, як першу дозу можна застосовувати еритроцити або кров резус-негативної належності О (І) групи.

Тому важливими є сталі запаси компонентів крові усіх груп і резус-належності.

Щоб здати кров, необхідно зателефонувати до центру крові у вашому місті або найближчому до вас.

Медики проінформують про підготовку до донорства та призначать час, коли прийти.

Якщо ви живете далеко від центру крові, можете дізнатися, коли виїзна бригада, яка проводить забір крові, працюватиме саме у вашому регіоні.

Актуальні телефони центрів крові — за посиланням https://utcc.gov.ua/tsentry-krovi/

Якщо у вашому колективі є багато охочих здати кров, можна повідомити про це найближчий центр крові і запросити виїзну бригаду для забору крові. Алгоритм, як організувати день донора на робочому місці — за посиланням.

Детальніше про відповідальне донорство, його важливість під час війни, а також відповіді на всі питання, які можуть виникати під час підготовки до здачі крові, можна дізнатись на сайті УЦТК у відповідному розділі.