Відсьогодні, 15 вересня, в Австрії набирають чинності оновлені карантинні вимоги. Одна з них – жорсткий масковий режим. Насамперед для тих, хто ще не отримав вакцини проти Covid-19.

Відтепер всі невакциновані відвідувачі австрійських продуктових магазинів, супермаркетів, аптек, а також пасажири громадського транспорту зобов’язані слідувати розпорядженню місцевого МОЗ, що наказує носити виключно маску-респіратор типу FFP2, хоча раніше було достатньо звичайної медичної маски.

Звичайну медичну маску замість респіратора можуть носити тільки вакциновані австрійці.

Цікаво, що залишатися в масці-респіраторі невакцинованим слід навіть у таких місцях, де раніше особливо не вимагали прикривати ніс і рот. Йдеться про музеї, театри, бібліотеки та інші установи культури.

А ось для того, щоб відвідати багатолюдний концерт або подивитися фільм у кінотеатрі, невакцинованим слід в обов’язковому порядку разом із квитком пред’явити негативний ПЛР-тест.

Ці ж тести або довідку про вакцинацію чи перенесену коронавірусну хворобу слід мати з собою і в разі відвідування зборів, на яких будуть присутні більше 25 осіб. Раніше подібні вимоги стосувалися відвідуваності в понад 100 осіб.

Змінилися і вимоги до тестів на антигени: з 15 вересня термін їх дії обмежений 24 годинами замість колишніх 48.

За минулу добу в Австрії зафіксовано близько 1,7 тис. нових випадків Covid-19. У лікарнях країни перебуває 805 хворих на коронавірусну інфекцію, з яких 200 – у відділеннях інтенсивної терапії.