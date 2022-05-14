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Потрібно повернути всім постраждалим повноцінне життя: Радуцький про протезування

14 Травня 2022, 17:45
Ольга Тетеріна редакторка розділу Здоров’я
радуцький

Війна вбиває і калічить – не обираючи чи це солдат, жінка чи дитина. За даними Міністерства охорони здоров’я, від початку вторгнення РФ внаслідок ракетних та артилерійських обстрілів, підриву на мінах втратили кінцівки понад тисяча українців.

Про це повідомив голова комітету Верховної Ради з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький у соціальних мережах.

– Наш обов’язок – повернути всім постраждалим, наскільки це можливо, повноцінне життя. Забезпечити реабілітацію та якісне протезування. Для цього вкрай потрібна підтримка міжнародних партнерів – технології та інвестиції, – зазначив він.

Так, Радуцький разом з народним депутатом Андрієм Богданцем та заступником міністра охорони здоров’я України Іриною Микичак відвідали у Німеччині виставку на платформі OTWorld.

Захід зосереджений на допомозі людям з обмеженими можливостями. Завдяки досягненням науки вони отримують шанс працювати та брати участь у всіх аспектах суспільного життя.

Він розповів, що під час візиту вони ознайомились з передовим спеціалізованим обладнанням та новими технологіями для реабілітації людей з інвалідністю.

А з керівниками Німецької асоціації ортопедичних технологій вони обговорили залучення інвестицій у впровадження сучасних технологій протезування в України, подальший розвиток реабілітаційної допомоги захисникам України. В тому числі створення спеціалізованого навчального центру з протезування для лікарів в Україні.

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Джерело: Михайло Радуцький

Фото: Михайло Радуцький

Теги
Війна в Україні, Михайло Радуцький, Російська агресія
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