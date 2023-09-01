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Повернення слуху українським захисникам: відомий польський отоларинголог приїхав в Україну

1 Вересня 2023, 15:25
Марина Мелехова редактор
хірурги

Відомий польський оториноларинголог, професор Казімєж Немчик, приїхав в Україну, аби відновити слух нашим військослужбовцям. Це вже другий візит професора до Національного реабілітаційного центру Незламні.

Казімєж Немчик очолює кафедру та клініку оториноларингології Варшавського медичного університету. Сфера його професійних інтереси охоплює онкоотоларингологію, методи відновлення слуху, а також реконструкцію обличчя, голови та шиї.

За два дні візиту Казімєж Немчик разом з українськими колегами провели успішні операції з тимпанопластики шістьом пацієнтам, які втратили слух внаслідок пошкодження барабанної перетинки. Минулоріч  такі втручання вже були виконані в Першому медоб’єднанні Львова.

Польський професор планує продовжити співпрацю, щоб сприяти розвитку отохірургії в Україні. Його мета не лише надавати комплексну допомогу постраждалим захисникам від мінно-вибухових травм, а й впроваджувати нові методики ЛОР-хірургії.

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Джерело і фото: Національний реабілітаційний центр Незламні.

Теги
Війна в Україні Незламні реабілітація
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