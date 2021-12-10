Більше половини нових випадків захворюваності на коронавірусну інфекцію в Ізраїлі сьогодні припадає на дітей. Епідеміологи пояснюють це поверненням на цьому тижні школярів за парти після ханукальних канікул. Всі вони повинні були пред’явити негативний експрес-тест.

Згідно зі статистикою Міністерства охорони здоров’я Ізраїлю, з майже 6 тис. інфікованих Covid-19 людей 14% становлять діти до 5 років і 38% – від 5 до 11 років.

Відомо, що Ізраїль вже почав активну кампанію з імунізації вікової групи від 5 до 11 років. Але щеплені однією дозою тут не вважаються повністю вакцинованими, оскільки з моменту ін’єкції ще не минуло достатньо часу для формування імунної відповіді.

При цьому слід зазначити, що незважаючи на зростання нових випадків Covid-заражень, смертність в Ізраїлі не збільшується. Так, за останню добу не було зафіксовано жодного летального випадку.

Тим часом, прем’єр-міністр Ізраїлю Нафталі Беннетт ініціює жорсткі обмеження для невакцинованих громадян країни. Він пропонує заборонити їм відвідування всіх публічних місць, крім продуктових маркетів і аптек.

Пропозиція глави уряду перебуває на розгляді у Високого суду, якому прем’єру ще належить довести доцільність запропонованих заходів.