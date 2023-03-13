Ще одна група з 10 українських медиків пройшла десятиденне практичне навчання з вертолітної екстреної медичної допомоги у Варшаві. Про це повідомила пресслужба МОЗ.
Протягом навчання фахівці відпрацьовували практичні навички роботи на вертольоті ЄС135:
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- завантаження пацієнтів на борт вертольота;
- дії в разі раптової зупинки серця на борту вертольота і передачі пацієнта в машину швидкої допомоги;
- виліт на раптову зупинку кровообігу, ДТП, опіки, травми тощо;
- співпраця з медиками в машині швидкої медичної допомоги та пожежниками.
Це вже четверта група українських фахівців, яка перейняла знання та унікальний досвід польських колег в аеромедичній евакуації постраждалих.
Фото: МОЗ