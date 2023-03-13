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Повернулися з Варшави: четверта група наших медиків пройшла навчання з аеромедичної евакуації

13 Березня 2023, 14:38
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
Повернулися з Варшави: четверта група наших медиків пройшла навчання з аеромедичної евакуації

Ще одна група з 10 українських медиків пройшла десятиденне практичне навчання з вертолітної екстреної медичної допомоги у Варшаві. Про це повідомила пресслужба МОЗ.

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Протягом навчання фахівці відпрацьовували практичні навички роботи на вертольоті ЄС135:

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  • завантаження пацієнтів на борт вертольота;
  • дії в разі раптової зупинки серця на борту вертольота і передачі пацієнта в машину швидкої допомоги;
  • виліт на раптову зупинку кровообігу, ДТП, опіки, травми тощо;
  • співпраця з медиками в машині швидкої медичної допомоги та пожежниками.

Це вже четверта група українських фахівців, яка перейняла знання та унікальний досвід польських колег в аеромедичній евакуації постраждалих.

Фото: МОЗ

Джерело
МОЗ
Теги
Варшава Медики
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