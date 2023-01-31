Новини На пульсі Медогляд Тіло Психологія Діти Підтримати Відео
Новини

Повернути час назад: щоб почуватися 18-річним у свої 45 американець витрачає по $2 млн на рік

31 Січня 2023, 10:23
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
виглядати на 18 в 45

Щоб почуватися щонайменше в 2,5 раза молодше 45-річний американський IT-підприємець Брайан Джонсон витрачає по $2 млн на рік на роботу команди з 30 лікарів, щоб виглядати і відчувати себе на 18 років.

Повідомляється, що тільки на старт цієї програми Браян витратив кілька мільйонів доларів, зокрема, на встановлення медичного обладнання у себе вдома. Він хоче, щоб його мозок, серце, легені, печінка, нирки, зуби, шкіра, волосся, статевий член та інші органи функціонували як у 18-річного чоловіка.

Умови проєкту зупинки старіння для Джонсона включають суворі обмеження дієти (1 977 веганських калорій на день), спортивні навантаження (по годині на день, інтенсивні тренування тричі на тиждень) і сон в той самий час після двогодинного носіння окулярів, що блокують блакитне світло.

Зараз дивляться

Читайте також:
тренировкаУповільнює старіння на клітинному рівні: вчені назвали найефективніше тренування

Зазначається, що Джонсон і лікарі постійно моніторять показники його організму, а також проводять низку медичних процедур (деякі з них доволі неприємні), що включають ультразвукові обстеження, колоноскопію, МРТ, аналіз крові.

За словами лікарів, організм Джонсона почав молодшати з медичної точки зору. Є певні ознаки того, що Джонсон щонайменше здоровіший за своїх однолітків. Відсоток жиру в його організмі становить 5-6%, стан його серця оцінюють на 37 років, шкіри – на 28 років, ефективність легень і загальну фізичну форму – на 18 років.

Як зазначає Олівер Золман, який очолює команду лікарів, значущих досягнень поки що немає, але вдалося отримати помірні очікувані результати.

Фото: сайт Брайана Джонсона

Джерело
Bloomberg
Теги
Експеримент Медики Старіння
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь