Щоб почуватися щонайменше в 2,5 раза молодше 45-річний американський IT-підприємець Брайан Джонсон витрачає по $2 млн на рік на роботу команди з 30 лікарів, щоб виглядати і відчувати себе на 18 років.

Повідомляється, що тільки на старт цієї програми Браян витратив кілька мільйонів доларів, зокрема, на встановлення медичного обладнання у себе вдома. Він хоче, щоб його мозок, серце, легені, печінка, нирки, зуби, шкіра, волосся, статевий член та інші органи функціонували як у 18-річного чоловіка.

Умови проєкту зупинки старіння для Джонсона включають суворі обмеження дієти (1 977 веганських калорій на день), спортивні навантаження (по годині на день, інтенсивні тренування тричі на тиждень) і сон в той самий час після двогодинного носіння окулярів, що блокують блакитне світло.

Зараз дивляться Читайте також: Уповільнює старіння на клітинному рівні: вчені назвали найефективніше тренування Зазначається, що Джонсон і лікарі постійно моніторять показники його організму, а також проводять низку медичних процедур (деякі з них доволі неприємні), що включають ультразвукові обстеження, колоноскопію, МРТ, аналіз крові. За словами лікарів, організм Джонсона почав молодшати з медичної точки зору. Є певні ознаки того, що Джонсон щонайменше здоровіший за своїх однолітків. Відсоток жиру в його організмі становить 5-6%, стан його серця оцінюють на 37 років, шкіри – на 28 років, ефективність легень і загальну фізичну форму – на 18 років. Як зазначає Олівер Золман, який очолює команду лікарів, значущих досягнень поки що немає, але вдалося отримати помірні очікувані результати. Фото: сайт Брайана Джонсона

Джерело Bloomberg

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