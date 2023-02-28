Уже за кілька місяців розпочне свою роботу у Львові Центр протезування Superhumans.

Це буде клініка, яка надаватиме комплексні послуги із протезування реабілітації, а трохи згодом і реконструктивної хірургії українцям які постраждали від війни.

Зараз дивляться

– Втім, наш центр – це не зовсім клініка, – зауважила директорка центру Ольга Руднєва. – Ми будемо працювати з людьми, які хочуть повернути втрачені можливості.

Це люди, які втратили кінцівки, мають психологічні травми і потребують реабілітації і повернення до звичного життя.

– Ми попереджаємо наших майбутніх пацієнтів – це не релаксація, це робота з реабілітологами та лікарями на відновлення втрачених сил, – повідомила Ольга Руднєва.

Реабілітація, реконструктивна хірургія і протезування – досить дороговартісні послуги, але для українців вони будуть безкоштовними.

– Для українців центр працюватиме безкоштовно,- сказала. – Але ми не використовуємо державні кошти, що виділяються на протезування, ми залучатимемо закордонних донорів, які бажають допомагати Україні .

Наразі закінчується будівництво першої черги закладу: лабораторія з протезування, реабілітації і поверх для психологів.

Центр має відкритися навесні, у середині квітня, а в жовтні вже введуть в експлуатацію палатний фонд, операційні та апартаменти для лікарів.

Планується, що до центру будуть запрошуватися іноземні лікарі, фахівці, які будуть оперувати та надавати інші послуги.

Як потрапити до Superhumans center

Ольга Руднєва розповіла про алгоритм дій, щоб потрапити до центру.

Потрібно особисто заповнити анкету на сайті https://www.superhumans.com/.

Потім збирається консиліум , який шукає рішення для кожного пацієнта.

Після цього – зустріч з мультидисциплінарною командою, яка буде оцінювати дефіцити, які має людина, потім – з психологом, і тільки після цих кроків – підготовка до протезування.

Коли людина отримає протез, вона повинна навчитися користуватися ним. Адже скільки є історій з 2014 року, коли люди знову пересідали у візки і брали милиці, тому, що не знали, як правильно користуватися протезами.

– Ми працюємо з військовими, цивільними і дітьми, важливе в нашій роботі – мотивація, – підкреслила Ольга Руднєва. – Насправді не всі люди, що подаються на протезування, готові до нього.

Тільки в Україні

Важлива річ, про яку розказала директорка центру, це можливість отримати комплекс послуг з протезування саме в Україні, а не їхати за кордон.

Ми звісно, вдячні фахівцям, які приймають і протезують наших захисників і громадян. Та для нас важливо напрацювати свій досвід, підготувати спеціалістів, що будуть не тільки встановлювати протези українцям, яких дуже багато через війну, але й зможуть обслуговувати їх.

– Протез – річ делікатна і потребує час від часу налагодження або заміни, – говорить директорка. – Але якщо протезист знаходиться в іншій країні, далеко, це не можливо зробити.

Тому ще одна мета Superhumans center наблизити виконавця робіт до споживача – людини, яка має протез.

– Багато дітей через війну потребують протезування, – зазначила Руднєва. – за статистикою ВООЗ дитина з ампутацією змінює за життя до 35 протезів, бо вона швидко росте.

Ось чому відкривати подібні центри в Україні необхідно, зручно для пацієнта і вигідно. Зараз в Україні працює близько 40 протезних підприємств, а ось таких центрів – одиниці.

В Україні ще немає багатьох новітніх технологій, і в Superhumans мріють впроваджувати такі в Україні.

– А ще у нас є мрія – відкрити такий центр у Маріуполі, – сказала Ольга Руднєва.

Центр, який не тільки повертає людей до звичного життя, а й повертає втрачені ними через війну можливості.