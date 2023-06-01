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Повертають воїнів до повноцінного життя: під час війни зріс попит на біоімпланти

1 Червня 2023, 14:09
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
пересадка органов
Джерело: Depositphotos

Біоімпланти – уже реальність в Україні і навіть допомагають повертати до повноцінного життя наших захисників і постраждалих унаслідок війни. Про це повідомили у пресслужбі МОЗ.

– Ветеран АТО Сергій Росліченко в боях за Донецький аеропорт дістав поранення і втратив зір на одному оці. Але лікарі пересадили йому донорську рогівку і Сергій знову бачить світ на два ока, – йдеться в повідомленні.

Пересадка рогівки – одна з найбільш затребуваних операцій під час війни. Щотижня її потребують близько десяти захисників. Загалом розвиток кератопластики щороку дає змогу повернути зір майже 1000 пацієнтам.

Але біоімпланти – це не лише рогівка ока. Це і шкіра, фрагменти кісток, сухожилля, клапани серця та судини. Фактично біоімпланти – це донорські органи, які можуть бути трансплантовані та повернути втрачені функції іншого організму.

Рік тому в Україні почали виготовляти алотрансплантати шкіри. Вони дають змогу заміщати в пацієнтів шкіру, пошкоджену внаслідок опіків або травм.

Завдяки розвитку сучасних технологій донорство після смерті може рятувати все більше життів. Прийняти рішення про посмертне донорство можна за життя. Порядок подання та зразки прижиттєвої згоди чи незгоди можна знайти за цим посиланням.

Джерело
МОЗ
Теги
Війна в Україні МОЗ України трансплантація органів
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