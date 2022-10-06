Результати десятої хвилі національного опитування під час війни, проведеного дослідницькою компанією Gradus Research за підтримки Європейського Союзу і в партнерстві з Центром економічного відновлення, показали, що ментальне здоров’я українців поліпшується.

Відзначається, що, незважаючи на фінансові складнощі, українці стали позитивніше оцінювати стан свого фізичного і ментального здоров’я.

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У десятій хвилі дослідження зменшилася частка тих, хто декларує деякі проблеми з фізичним (з 49% до 46%) і ментальним (з 47% до 44%) здоров’ям.

Повідомляється, що паралельно зростає частка тих, хто позитивно оцінює стан свого ментального здоров’я (з 38% до 42%).

Онлайн-панель Gradus відображає структуру населення міст з кількістю жителів понад 50 тис. віком 18-60 років. Період проведення дослідження – 23-26 вересня. Розмір вибірки – 2 тис. респондентів.