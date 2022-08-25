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Повністю відновлено 52 медустанови України: 127 зруйновані дощенту

25 Серпня 2022, 15:56
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
луганск

В ході повномасштабної війни на території України були повністю зруйновані або частково пошкоджені 927 закладів охорони здоров’я.

Про це в Об’єднаному ефірі українських телеканалів повідомив заступник міністра охорони здоров’я Богдан Боруховський.

– З 927 повністю або частково зруйнованих медзакладів 52 повністю відновлені, 200 об’єктів частково – в них відновлені всі життєво необхідні функції, – зазначив Богдан Боруховський.

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Він додав, що повністю зруйновано 127 медичних закладів.

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Заступник міністра зазначив, що найбільше медична інфраструктура постраждала в Київській, Чернігівській, Донецькій, Миколаївській та Харківській областях.

За словами заступника міністра, триває підготовка медустанов до осінньо-зимового періоду.

– Повинні бути відновлені вікна, двері, покрівля, система теплопостачання, енергоживлення. Ми забезпечуємо лікарні генераторами автономного енергопостачання, – уточнив Богдан Боруховський.

Повідомляється, що кошти на відновлення надходять як з державного та місцевого бюджетів, так і благодійних організацій.

У той же час деякі медустанови фінансово здатні відновитися за рахунок власних ресурсів.

Фото: Луганська ОВА

Теги
Війна в Україні Лікарні Ракетні удари Росії
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