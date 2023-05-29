У Національному реабілітаційному центрі Незламні, що входить до складу Першого медоб’єднання Львова, проходить курс відновлення після важкого поранення 29-річний Андрій Міхов з Одеської області.

Про це співробітники клініки повідомили на своїй сторінці у Facebook.

– До війни Андрій працював на залізниці. Його мобілізували через півроку після початку повномасштабного вторгнення. Мінно-вибухову травму отримав у Донецькій області. Довго не приходив до тями і всі обставини поранення не пам’ятає, – пишуть медики.

За словами медиків, першу допомогу воїну надавали в госпіталях Донецької області. Далі – у Дніпрі та Києві. У кожній лікарні, щоб продовжувати боротьбу за життя важкопораненого бійця, йому переливали кров.

Майже місяць Андрія виходжували в реанімаційному відділенні львівської лікарні Святого Луки. Він був на апараті штучної вентиляції легень. До слова, трахеостому захиснику встановили ще в Дніпрі, бо через множинні переломи не міг дихати самостійно.

За словами медиків, у Андрія було повністю знерухомлене тіло через важкий перелом шийного відділу хребта. Львівські нейрохірурги провели операцію і зафіксували хребет.

Також у пацієнта розвинулася анемія, тож і у Львові захиснику теж довелося переливати кров.

Зараз Андрій проходить реабілітацію. Він щодня займається з фізичним терапевтом. Уже є перші успіхи: з’явилася чутливість і відновилася функція верхніх кінцівок.

Історію опубліковано в рамках просвітницької акції “Твоя кров рятує”, мета якої – підвищити обізнаність людей про донорство крові та мотивувати ставати донорами.

Стати донором крові можна за адресою: Львів, вул. Миколайчука, 9 у будні дні з 9.00 до 12.00. Запис за номером: 0 800 333 003.

Джерело: Перше медоб’єднання Львова