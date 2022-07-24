Новини На пульсі Медогляд Тіло Психологія Діти Підтримати Відео
Новини

Поводився як з рабом: сенатор Нігерії силою вивіз з країни чоловіка, щоб вирізати у нього нирку

24 Липня 2022, 17:52
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
нигериец

У Великій Британії розслідують кримінальну справу стосовно 60-річного сенатора з Нігерії Айка Екверемада. Політику пред’явлено звинувачення в тому, що він насильно вивіз свого 21-річного співвітчизника в Лондон, щоб там вирізати у нього нирку і пересадити своїй дочці.

Як заявила жертва, сенатор поводився з ним, як з рабом.

На щастя, молодий нігерієць зумів втекти з лікарні, де напередодні відмовився дати згоду на операцію з видалення нирки і розповів про плани політика британської поліції.

Зараз дивляться

Читайте також:
операция ЗСДМЦРетрансплантація вперше на Львівщині: хлопчику успішно зробили пересадку нирки вдруге

Сенатора разом з дружиною затримали в аеропорту Гітроу. Свою провину у скоєному вони не визнають.

Повідомляється, що у подружжя був спільник в Лондоні. Його теж затримали.

Тепер всім трьом обвинуваченим належить постати перед судом за насильницьке переміщення людини і спробу її експлуатації у власних цілях.

Фото: ОВЕТА

Джерело
ВВС
Теги
Лондон Нігерія трансплантація органів
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь