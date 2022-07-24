У Великій Британії розслідують кримінальну справу стосовно 60-річного сенатора з Нігерії Айка Екверемада. Політику пред’явлено звинувачення в тому, що він насильно вивіз свого 21-річного співвітчизника в Лондон, щоб там вирізати у нього нирку і пересадити своїй дочці.

Як заявила жертва, сенатор поводився з ним, як з рабом.

На щастя, молодий нігерієць зумів втекти з лікарні, де напередодні відмовився дати згоду на операцію з видалення нирки і розповів про плани політика британської поліції.

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Сенатора разом з дружиною затримали в аеропорту Гітроу. Свою провину у скоєному вони не визнають.

Повідомляється, що у подружжя був спільник в Лондоні. Його теж затримали.

Тепер всім трьом обвинуваченим належить постати перед судом за насильницьке переміщення людини і спробу її експлуатації у власних цілях.

Фото: ОВЕТА