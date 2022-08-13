В Україну прибули три автомобілі екстреної медичної допомоги, на яких наші медики рятуватимуть життя на сході і на півдні країни, куди зараз змістилися активні бойові дії.

Про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров’я України.

– Це стало можливим за сприяння першої леді Олени Зеленської та кооперації Посольства України в Казахстані з казахстанським бізнесом, – йдеться в повідомленні.

Відзначається, що з початку повномасштабного вторгнення РФ, посольство разом з українським суспільством і волонтерами організовують різні благодійні заходи на підтримку України. Зараз формується 20-та вантажівка з гуманітарною допомогою.

Зараз дивляться

– Історія казахського народу в чомусь схожа на історію українців. Казахи теж відчули на собі імперські зазіхання росіян: у 1930-х роках пережили голодомор, подібний до того, який пережили ми, – зазначила Олена Зеленська.

За її словами, народ Казахстану багато в чому розуміє наш біль і підтримує нашу боротьбу.

МОЗ висловило подяку донорам та організаціям-партнерам, які допомагали з транспортуванням авто: ГО Ukrainian American House, благодійному фонду Віктора Пінчука та ГО Ініціатива Е+.

Відзначається, що в Казахстані діє волонтерський штаб, в якому зараз збирають кошти для відновлення однієї зі шкіл Чернігівщини.

Фото: МОЗ