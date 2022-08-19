На Полтавщині офіційно підтверджено вже третій випадок ботулізму за літні місяці. Про це повідомив лікар-епідеміолог Полтавського обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України Валентин Шаповал.

За його словами, перші два отруєння сталися в червні в Миргородському та Кобеляцькому районах після вживання в’яленої риби, виготовленої в домашніх умовах, і м’ясної консерви, придбаної в торговій мережі. Тоді медикам вдалося врятувати життя постраждалим.

Повідомляється, що третій випадок стався в Кременчуці, куди був відряджений на роботу житель Сумської області. 3 серпня він купив у магазині популярної торгової мережі в’яленого ляща (нечищеного).

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Після вживання риби хвороба розвивалася блискавично, і вже наступного дня чоловіка госпіталізували до міської лікарні з типовими ознаками ботулізму.

За життя пацієнта, який перебуває у важкому стані, борються медики.

Зазначається, що в Україні за I півріччя 2022 року від ботулізму постраждала 51 людина. Джерелами ботулотоксину стали в’ялена і солона риба – 41,5% випадків, домашні консерви – 8%, інші продукти м’ясного і рибного походження, гриби – 9,2%.

Нагадуємо, що ботулізм є важким харчовим отруєнням з високим показником смертності.

Враховуючи розпал сезону домашніх заготовок, медики закликають звертати особливу увагу на дотримання технології (очищення, мийка, термічна обробка) при виготовленні, зберіганні таких продуктів.

У разі підозри на отруєння слід негайно звертатися до лікувальних закладів.

Джерело: Полтавська ОВА