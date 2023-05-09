Певно, багато хто стикався з тим, що у вихідні чи святкові дні або пізно ввечері не можна, за потреби, зв’язатися з сімейним лікарем. Вважається, що сімейний лікар мусить бути доступним пацієнтам, що підписали з ним декларацію, щодня 24/7.

У цьому впевнені пацієнти, і це, виявляється хибне уявлення. Чому? Роз’яснює НСЗУ.

Перше і найголовніше – сімейний лікар не автомат, а людина.

Якщо у кожного з нас має чіткий графік роботи, то чому дивуємося, що він є і в сімейного лікаря. Лікар працює у визначений час. У ці години приймає пацієнтів і консультує хворих, яким надав номер свого телефону.

Звісно, багатьом може терміново знадобитися порада лікаря і в святкові дні, і пізно ввечері. Що тоді робити?

Кожен заклад із надання первинної медичної допомоги має право організовувати порядок прийому пацієнтів на власний розсуд, звісно, з дотриманням вимог чинного законодавства, роз’яснює НСЗУ.

Тож на розсуд керівника закладу віддається рішення про відкриття чергового кабінету для обслуговування населення поза годинами прийому пацієнтів сімейними лікарями, тобто у вихідні, святкові та неробочі дні.

НСУ радить заздалегідь поцікавитися в амбулаторії, як бути, якщо знадобиться допомога лікаря у вихідний день? Які правила встановлені і чим вони регламентовані.

Наразі при погіршенні самопочуття і потребі в медичній допомозі у вихідні дні, НСЗУ радить звертатися безпосередньо в ту амбулаторію чи медичний заклад, за яким ви закріплені.

Якщо ж ситуація гостра і терміново потрібна невідкладна допомога – телефонуйте на 103 або самостійно вирушайте в медзаклад, що надає допомогу цілодобово.

Джерело: НСЗУ