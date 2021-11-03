Смерть страшна завжди, але від коронавірусу вона ще страшніша. Варто лише Covid-хворому зробити останній подих, як його пакують у чорний непрозорий мішок та на каталці везуть у морг.

Його супроводжують лише медпрацівники у щільних костюмах, бахілах, рукавичках, окулярах та захисних масках. Усе для того, щоби зайвий раз не контактувати із заразним тілом.

А потім – морг, із десятками таких самих тіл, від яких сахаються, як від непотребу, труна, катафалк і сира земля.

Ні тобі одягання, ні останніх, таких дорогоцінних для рідних годин. Відспівування швидке, та й те, якщо священник погодиться.

Остання путь дуже коротка, сумбурна і тому ще важча для близьких. Померлих від коронавірусу, немов небажаних гостей, намагаються якомога швидше спровадити на той світ, щоб вони ненароком не заразили та не прихопили із собою когось із рідних.

На згадку родині залишаються лише хвилини госпіталізації – близька людина, яка задихається і якій уже нічим не можна допомогти, та чорний мішок.

Смерть завжди страшна, але від коронавірусу вона ще страшніша.

Загалом в Україні від коронавірусу померло уже майже 70 тис. осіб! І це лише тих, у кого інфікування підтвердили офіційно. За останні 24 години він забрав життя 720 українців.