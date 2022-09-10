Медзаклади Черкащини шукають кваліфікованих медичних працівників. З початком повномасштабного вторгнення чимало фахівців виїхали хто в західні регіони, хто за кордон.

Частково цю нішу нині успішно заповнюють вимушені переселенці. Одна з приватних клінік у Черкасах працевлаштувала сімох спеціалістів.

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Ганна Савіна – медсестра. У цій клініці вона працює кілька місяців. Ганна з Лисичанська на Луганщині. З двома маленькими дітками виїхала до Черкас на початку березня.

– Були масовані обстріли. Змушені були виїхати, тому що наша будівля постраждала і в ній просто неможливо було проживати. Виїхали спонтанно на Черкащину, – розповіла Ганна.

Спустошені і емоційно виснажені, мусили звикати до життя на новому місці.

– Місяць відновлювалися, – розповідає Ганна, – а потім – шукала роботу.

На Луганщині десять років працювала медсестрою в обласній дитячій лікарні, потім – в садочку. Тож, шукала посаду за фахом. Влаштувалась сюди, в приватну клініку.

– Я медична сестра з категорією, підтверджувала її у себе на Луганщині. В мене є диплом і кваліфікація. А тут мені дуже допомогли дівчата освоїтися, влаштували навчання.

Лікарка-кардіологиня теж нова фахівчиня у цьому медзакладі. Світлана Скоробагата приїхала з чоловіком до Черкас зі Слов’янська.

– На жаль, зараз він обстрілюється і знаходитися там неможливо.

Тут подружжя зареєструвалось і стало на облік у центрі зайнятості. Пані Світлана довго не чекала, адже має майже сорок років лікарського стажу.

– На першому етапі допомагали освоїти всю методику в цій клініці, а далі все робимо, і якось трішки стало спокійніше, бо робиш свою роботу і трішки допомагаєш нашим людям, – говорить лікарка.

З початком повномасштабного вторгнення деякі спеціалісти цієї клініки виїхали за кордон. Керівництво шукало їм заміну, зокрема і через Центр зайнятості. Так працевлаштували сімох фахівців – вимушених переселенців: лікарів, медсестер, молодший медичний персонал. За них отримали компенсацію від держави.

– Насправді в реаліях нашого часу для підприємців це суттєва допомога і ми вдячні, – говорить директорка клініки Світлана Панченко. – Чесно скажу, не важко було знайти людей, тому що ще раз хочу наголосити, багато кваліфікованих спеціалістів переїхали до нашого міста, і тому ми швидко знайшли, дуже швидко.

Кваліфіковані працівники на Черкащині нині дуже потрібні, зокрема і в медичній галузі.

– Роботодавці області шукають лікарів, медичних сестер, фельдшерів, так само бухгалтерів і економістів, розповідає директорка Черкаського міського центру зайнятості Оксана Щербак.- Є пропозиція постійна.

Сьогодні у Черкасах 240 актуальних вакансій, які пропонують і місцевим жителям, і людям, які переїхали з окупованих територій.