Фахівці Вінницької обласної лікарні ім. Пирогова разом із колегами з Національного інституту серцево-судинної хірургії ім. Амосова провели операцію з трансплантації серця киянину. Медики працювали всю ніч і на ранок запустили кровообіг.

Про це повідомив директор вінницької клініки Василь Паненко.

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– Уночі медики їздили на забір органів. Протягом майже чотирьох годин тривала підготовка пацієнта до трансплантації, – розповів медик.

За його словами, о 4.00 розпочали операцію з трансплантації і вже близько шостої ранку запустили серце і кровообіг.

Крім кардіохірургів, в операції було задіяно багато фахівців медичного закладу – анестезіологи, судинні хірурги, лаборанти, медичні та операційні медсестри.

Пацієнт був складний, чоловікові раніше робили операції на серці. Він із Києва.

До речі, в обласній лікарні за останні три тижні провели чотири операції на відкритому серці.

Джерело: Вінниця.info