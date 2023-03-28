П’ятеро працівників Рівненського фтизіопульмонологічного медичного центру приєдналися до сил оборони і стали на захист України. Лікар-хірург Олександр Колесніков – один з них. У лютому 2023 року виповнилося 25 років, як він присвятив свою професійну діяльність рідному Центру.

Про доблесного медика повідомили співробітники Центру громадського здоров’я МОЗ України.

– До лав ЗСУ був призваний за загальною мобілізацією у червні 2022 року. Поки надаю допомогу пораненим в якості хірурга, – розповідає Олександр.

Нині він – капітан медичної служби медичної роти окремої механізованої бригади, начальник стабілізаційного пункту.

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Вже десять місяців зупинка кровотеч, відновлення дихання, фіксація переломів, видалення осколків і евакуація поранених військовослужбовців після стабілізації стану в тиловий госпіталь стали для Олександра звичайною справою.

Він зізнається, що ніяка книга або фільм не дають до кінця уявлення про те, що несе в собі страшне слово – війна.

– Думаю, що людина, яка пройшла горнило війни, назавжди залишиться цінителем простого мирного життя, простих щоденних звичок, простої радості спілкування з близькими. Війна вчить цінувати мир.

Нещодавно Олександр повернувся з Франції, де проходив стажування і зараз на базі медроти готує бойових медиків.

Рятуючи життя військовослужбовців, Олександр не забуває і про рідну фтизіатрію. Незважаючи на всі складнощі, з якими зіткнулася протитуберкульозна служба Рівненщини та України в цілому, лікар сподівається, що прийде час і цей напрямок медицини отримає ще більше підтримки.

Медик солідарний зі своїми лікарями-колегами – широке поширення туберкульозу ще попереду.

– Війна не надає міцності імунітету громадянам держави, проти якої вона ведеться. Відповідно, при зниженні захисних сил організму піднімають голову інфекції, однією з яких є постійний супутник людства – туберкульоз, – говорить Олександр.

Лікар переконаний, що боротьба з туберкульозом – теж свого роду війна, тому що це захворювання – дуже сильний і підступний противник.

Вдома на Олександра чекають дружина і троє дітей, який дуже пишаються своїм батьком, переживають за нього і як можуть підтримують.

Фото: ЦГЗ