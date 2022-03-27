Лікарі завжди були янголами, які захищали наше життя. У час війни люди у білих халатах – це тил, який тримає всю державу. Медики-волонтери лікують вояків на фронті. В Україну за покликом серця приїхало чимало медиків-іноземців. Частина лікарів на мирних територіях безкоштовно консультує, приймає та рятує людей, які зазнали травм під час обстрілів.

Нерідко вони самі тікали зі зруйнованих міст і рідних домівок. Лікарська спільнота об’єдналася в єдиний фронт. І кожен робить важливу справу для порятунку кожного українця.

Василь Проненко кілька днів перебував у підвалі через постійне бомбардування рідного Ізюма. Виїхав до Івано-Франківська і одразу звернувся у добровольчий шпиталь.

– Дім розбомбило, накрило мене і от ногу пошкодило. Поки живий, – говорить Василь Проненко.

Хірург Вадим Павленко родом з Луганська. Останні роки працював у Анголі. Щойно почалася війна, повернувся підтримати свою державу.

Загалом добровольчий шпиталь в Івано-Франківську об’єднав три десятки медиків: хірурги, терапевти, педіатри та психологи. Зібралися тут з різних куточків України: Харкова, Києва та Луганська. Допомагають переселенцям, часто землякам. Усі працюють безкоштовно.

– Контактуємо з багатьма і приватними клініками, і комунальними лікарнями. У будь-якому разі вислухаємо, зв’яжемося з людьми, які цю проблему вирішують, – говорить керівник добровольчого шпиталю Станіслав Онищук.

Крім медичної допомоги, у шпиталі можна отримати необхідні медикаменти. Для внутрішньопереселених українців це безкоштовно.

А у Миколаєві 60-річний волонтер Беар Кірк з Австралії навчає волонтерів, територіальну оборону, військових домедичній допомозі, налагоджує гуманітарні маршрути з-за кордону. За сприяння волонтера до України під час війни приїхали 60 медиків і досвідчених солдатів з різних країн світу.