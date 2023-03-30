Новини На пульсі Медогляд Тіло Психологія Діти Підтримати Відео
Новини

Працюють під обстрілами: два лікаря і вісім медсестер приймають пацієнтів в Авдіївці

30 Березня 2023, 14:59
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
лікар
Джерело: Depositphotos

В Авдіївці, де ведуться запеклі бої, фіксують випадки, коли люди діставали поранення дорогою до лікарні, яка продовжує працювати в місті попри обстріли російськими військами, повідомив начальник Авдіївської міської військової адміністрації (МВА) Віталій Барабаш.

-Лікарня працює, як може в цих умовах. Але щоб отримати будь-яку послугу, потрібно йти до неї під обстрілами, – сказав він. – На жаль, є непоодинокі випадки, коли люди йшли за пігулками або щоб зробити укол і діставали поранення дорогою до лікарні.

Барабаш також наголосив, що в лікарні продовжують працювати два лікарі, вісім медсестер, які намагаються допомагати людям навіть під обстрілами.

– Якщо трапляється поранення у цивільної особи, то першу допомогу надати, стабілізувати намагаються на місці. Потім відправляють до безпечніших громад Донецької області, – пояснив начальник МВА.

Читайте також:
фтизіатр Олександр КолечниковПрацював у фтизіатрії – став військовим хірургом: історія капітана медслужби з Рівного

Якщо ж людина не тяжкохвора, то її або залишають у лікарні, або відправляють додому. Він також зазначив, що “ліки, які є в місті, видають людям безоплатно”.

Зараз дивляться

Теги
Війна в Україні Медицина в Україні
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь