В Авдіївці, де ведуться запеклі бої, фіксують випадки, коли люди діставали поранення дорогою до лікарні, яка продовжує працювати в місті попри обстріли російськими військами, повідомив начальник Авдіївської міської військової адміністрації (МВА) Віталій Барабаш.

-Лікарня працює, як може в цих умовах. Але щоб отримати будь-яку послугу, потрібно йти до неї під обстрілами, – сказав він. – На жаль, є непоодинокі випадки, коли люди йшли за пігулками або щоб зробити укол і діставали поранення дорогою до лікарні.

Барабаш також наголосив, що в лікарні продовжують працювати два лікарі, вісім медсестер, які намагаються допомагати людям навіть під обстрілами.

– Якщо трапляється поранення у цивільної особи, то першу допомогу надати, стабілізувати намагаються на місці. Потім відправляють до безпечніших громад Донецької області, – пояснив начальник МВА.

Якщо ж людина не тяжкохвора, то її або залишають у лікарні, або відправляють додому. Він також зазначив, що “ліки, які є в місті, видають людям безоплатно”.