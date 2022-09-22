Легендарних захисників Азовсталі, звільнених з російського полону вчора, 21 вересня, наразі направили до українських лікарень для надання їм первинної медичної допомоги.
Про це повідомили в Асоціації сімей захисників Азовсталі, члени якої брали участь в обміні та подальшій зустрічі наших героїв.
– Після обміну військовослужбовців розподіляють по медичних установах України, де вони отримуватимуть первинну медичну допомогу, – йдеться в заяві.
У документі також висловлюється прохання до засобів масової інформації і до всього суспільства не турбувати героїв і дати їм час для адаптації.
– Зараз в пріоритеті – відновити здоров’я військових після полону, забезпечити необхідною психологічною допомогою і дати їм можливість насолодитися спілкуванням з сім’ями, – наголошується в заяві.
Повідомляється також, що Асоціація має намір продовжити свою діяльність, спрямовану на звільнення з полону наших захисників, в тому числі і азовців.
Джерело: Асоціація сімей захисників Азовсталі