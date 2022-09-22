Легендарних захисників Азовсталі, звільнених з російського полону вчора, 21 вересня, наразі направили до українських лікарень для надання їм первинної медичної допомоги.

Про це повідомили в Асоціації сімей захисників Азовсталі, члени якої брали участь в обміні та подальшій зустрічі наших героїв.

– Після обміну військовослужбовців розподіляють по медичних установах України, де вони отримуватимуть первинну медичну допомогу, – йдеться в заяві.

У документі також висловлюється прохання до засобів масової інформації і до всього суспільства не турбувати героїв і дати їм час для адаптації.

Зараз дивляться

– Зараз в пріоритеті – відновити здоров’я військових після полону, забезпечити необхідною психологічною допомогою і дати їм можливість насолодитися спілкуванням з сім’ями, – наголошується в заяві.

Повідомляється також, що Асоціація має намір продовжити свою діяльність, спрямовану на звільнення з полону наших захисників, в тому числі і азовців.

Джерело: Асоціація сімей захисників Азовсталі