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Пріоритет – відновити здоров’я: після полону захисників Азовсталі направили до лікарень

22 Вересня 2022, 08:49
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
азовсталь

Легендарних захисників Азовсталі, звільнених з російського полону вчора, 21 вересня, наразі направили до українських лікарень для надання їм первинної медичної допомоги.

Про це повідомили в Асоціації сімей захисників Азовсталі, члени якої брали участь в обміні та подальшій зустрічі наших героїв.

– Після обміну військовослужбовців розподіляють по медичних установах України, де вони отримуватимуть первинну медичну допомогу, – йдеться в заяві.

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У документі також висловлюється прохання до засобів масової інформації і до всього суспільства не турбувати героїв і дати їм час для адаптації.

Зараз дивляться

– Зараз в пріоритеті – відновити здоров’я військових після полону, забезпечити необхідною психологічною допомогою і дати їм можливість насолодитися спілкуванням з сім’ями, – наголошується в заяві.

Повідомляється також, що Асоціація має намір продовжити свою діяльність, спрямовану на звільнення з полону наших захисників, в тому числі і азовців.

Джерело: Асоціація сімей захисників Азовсталі

Теги
Азовсталь Війна в Україні військовослужбовці Лікарні лікування Обмін полоненими
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