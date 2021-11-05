В Україні почнуть щеплювати людей бустерною дозою вакцини проти коронавірусу, коли першу дозу отримають принаймні 70%.

Про це повідомив міністр охорони здоров‘я Віктор Ляшко під час зустрічі із журналістами 5 листопада.

– В усіх країнах, де запровадили бустерну дозу, відсоток вакцинованого населення становить понад 70%. Тобто там захистили населення й переходять до ще більшого “укріплення”, – зазначає Віктор Ляшко.

Тому, на переконання міністра, Україні говорити про запровадження бустерної дози зарано, оскільки однією дозою вакцини проти коронавірусу щеплено лише 35% населення.

– Якщо ми почнемо навантажувати систему, щоб знову вакцинувати ці 35%, ми не зможемо спокійно дивитися вперед, адже маємо значну кількість невакцинованих людей, інфікувань, госпіталізацій, – наголошує Віктор Ляшко.

Зараз, каже міністр, країні потрібно тримати оборону та рухатись вперед, щоб збільшувалась кількість людей, які щеплені однією дозою.